Nieuwe C2000-zendmast moet communicatie hulpdiensten Breda verbeteren

BREDA - Aan de Slingerweg in Breda is woensdag begonnen met de bouw van een nieuwe C2000-zendmast. De mast moet zorgen voor een betere communicatie tussen de hulpdiensten in de binnenstad.

Het communicatiesysteem gaf jaren geleden al onvoldoende dekking in het centrum. Dat had ook te maken met verouderde portofoons.

Destijds werd een tijdelijke noodvoorziening geplaatst op het Kasteel van Breda. Die mast gaat weg als de nieuwe zender werkt. De nieuwe 52-meter hoge mast komt op het parkeerterrein van de Afvalservice.