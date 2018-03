Gemeente Moerdijk na brand: Alle vergunningen waren in orde

MOERDIJK - Drecht Coating Services had de vergunningen prima op orde. Het bedrijf voldeed aan alle voorschriften. Dat zegt burgemeester Jac Klijs van de gemeente Moerdijk. Zo waren gevaarlijke stoffen opgeslagen op de voorgeschreven wijze.

Dinsdagavond brak bij het bedrijf een grote brand uit, die tot in Tilburg te zien was. Het bedrijf is gespecialiseerd in het aanbrengen van roest- en brandwerende coatings op stalen constructies. De brandweer was uren bezig met blussen.

Roetdeeltjes

Voor zover bekend zijn er geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Wel kunnen mensen roetdeeltjes op of om het huis aantreffen. Die kunnen gewoon met een natte doek verwijderd worden.

De eigenaren van het bedrijf willen deze week niet reageren op de brand.

Chemie-Pack

Het industriegebied bij Moerdijk was vaker het toneel van grote branden. De grootste impact had de brand bij Chemie-Pack in 2011. Het bedrijf brandde volledig af. Bij Shell woedde in 2014 een flinke brand.