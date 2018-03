Ondergrondse hennepkwekerij gevonden in Oosterhout

OOSTERHOUT - De politie heeft aan een Koningsdijk in Oosterhout een ondergrondse hennepkwekerij opgerold. De kwekerij zat verstopt in een garage.

Een agent ging na een tip van een netbeheerder op onderzoek uit bij verschillende huizen. Bij een garage vond hij een hennepkwekerij verborgen onder een luik. In de kwekerij stonden 129 planten.

Hennepkwekerij

De twee bewoners, een man van 57 en een vrouw van 51, zijn aangehouden. De hennepkwekerij is geruimd. Het duo is in de cel gezet voor verder onderzoek.