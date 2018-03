Container valt van vrachtwagen in Eindhoven, tweede keer deze maand

EINDHOVEN - Een container vol papier is woensdagmiddag van een vrachtwagen gevallen op de Onze Lieve Vrouwenstraat in Eindhoven. Het ongeluk gebeurde in een bocht. Het is de tweede keer deze maand dat een container van een vrachtwagen valt in Eindhoven.

De container moet eerst leeggehaald worden voordat deze weer rechtop gezet kan worden. Bergers zijn nog enkele uren bezig om hem te verwijderen.

Twee weken geleden viel ook een container van een vrachtwagen. Het ging om een container vol metaal en schroot. Dat gebeurde aan de Limburglaan in Eindhoven.