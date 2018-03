Een foto van zomaar een stembureau in Brabant, hoe zit het met die snoeppot?

HOOGE ZWALUWE - Al jaren is Dik van Beest de hele dag present op stembureau De Zonzeel in Hooge Zwaluwe. Met een grotendeels vast team, dolle pret en gezelligheid. “Tachtig procent van de mensen die komen stemmen ken ik.” Een foto die de gemeente Drimmelen op Twitter plaatste trok de aandacht door haar ingetogen schoonheid. We belden met Dik.

U zit hier helemaal alleen achter uw tafel. Wat is uw functie?

“Als mensen binnenkomen gaan ze eerst langs de tafel waar mijn drie collega’s zitten. Daar legitimeren ze zich en krijgen ze na het tonen van hun stempas de stembiljet voor gemeenteraad en Sleepwet. Daarmee gaan ze naar de stemhokjes waar ze stemmen. Daarna komen ze naar mij. Ik controleer of ze de stembiljetten echt in de stembus (kliko) doen en niet in hun binnenzak meenemen. Dan hebben we vanavond bij het tellen namelijk een enorm probleem.”

Wat is er zo leuk aan vrijwilligerswerk op een stembureau?

“Ik woon in Hooge Zwaluwe. Tachtig procent van de mensen die langskomen ken ik. Het is gewoon heel gezellig. We doen dit met een vast team, ik doe het al jaren en sommige mensen doen het nog langer.”

Er wonen nog geen tweeduizend mensen in uw woonplaats. Is het druk met stemmen?

“De opkomst is behoorlijk. Ik denk dat we als we zo doorgaan boven het landelijk gemiddelde uitkomen. Mensen druppelen hier de hele dag door binnen. Er zijn mensen die zowel voor de gemeenteraad als het referendum stemmen, maar er waren ook drie mensen die alleen voor het referendum kwamen. Best opmerkelijk.”

Op uw tafel staat een snoeppot. Voor uzelf om het vol te houden?

“Die is voor de kinderen van de mensen die komen stemmen. Er zijn best veel ouders die hun kinderen meenemen. Nee, ze krijgen vast niet op ieder stembureau snoep. Maar zo zijn wij in Hooge Zwaluwe hé.”

Hoe komt u zelf aan eten en drinken?

“We hebben het geluk dat we hier bij De Zonzeel uitstekend worden verzorgd. Ik mag niet klagen, zowel qua faciliteiten als eten is alles in orde. Het is ook een lange dag. Ik verwacht vanavond ook pas om 23.00 uur thuis te zijn, na het tellen van de stemmen.”