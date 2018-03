Bonden voeren actie voor de deur van WonenBreburg in Tilburg

TILBURG - Medewerkers van Tilburgse woningcorporaties voeren donderdagochtend actie voor een betere cao. De onderhandelingen daarover zijn tussen vakbonden en werkgevers zijn vastgelopen. De actie in Tilburg vindt plaats voor de deur van WonenBreburg, aan de Johannes van Oistwerwijkstraat.

Op dinsdag 27 maart is er een grote landelijke stakingsdag in Utrecht. In de afgelopen weken zijn er door het hele land alvast opwarmingsacties gehouden.



Werkdruk

Bonden en corporatiemedewerkers eisen een loonsverhoging van 2 procent over 2017 en in totaal 3,5 procent over 2018. Daarnaast moeten werkgevers van FNV en CNV veel meer maatregelen nemen om de werkdruk van medewerkers te verlagen. Ook hebben de vakbonden een generatiepact-regeling voorgesteld. Daarbij kunnen oudere werknemers minder gaan werken ten gunste van jonge, nieuwe collega’s.



Werkgevers bieden medewerkers over 2017 helemaal geen loonsverhoging en over 2018 1,5 procent. Dat is onder het inflatieniveau en leidt tot koopkrachtverlies. Volgens de bonden willen corporaties werknemers die nieuw zijn in de sector een veel lager loon gaan geven dan de mensen die er nu al werken. Tegelijkertijd zouden ze de loonschalen van managers juist flink verhogen.