Michael van Gerwen tegen Michael Smith: dé topper in de Premier League of Darts

GLASGOW - Koploper Michael van Gerwen speelt donderdagavond in de Premier League of Darts tegen zijn naaste achtervolger Michael Smith. Beide heren hebben tien punten behaald uit de eerste zes wedstrijden, Van Gerwen heeft alleen een net iets hoger legsaldo (+19 om +18).

"Ik speel altijd goede wedstrijden tegen Michael Smith", zegt Van Gerwen in gesprek met de PDC voorafgaand aan de clash tegen Michael Smit. 'Mighty Mike' heeft alle reden om met vertrouwen toe te kijken naar de confrontatie met Smith. De darter uit Vlijmen won afgelopen zaterdag de Players Championship 5 en is al vier weken op rij ongeslagen in de Premier League of Darts. Ook is Van Gerwen al sinds 2014 de nummer één van de wereld en hij heeft z'n voorsprong uitgebreid tot één miljoen pond.

Lastige avond

Het kan zomaar eens een lastige wedstrijd worden denkt Van Gerwen. "Maar ook voor Smith wordt het een lastige wedstrijd, ook al heeft hij het tot nu toe goed gedaan."

Van Gerwen geeft in gesprek met Sky Sports aan dat hij zijn spel wil verbeteren. De Vlijmenaar denkt dat hij 'oké' speelde tot nu toe, maar dat hij ook zeker beter kan. "Ik deed de juiste dingen op de juiste momenten en daardoor pakte ik steeds de belangrijke twee punten. Ik sta ook gewoon bovenaan in de Premier League en dat is de plek waar ik wil staan."

Smith 'on fire'

Michael Smith kijkt enorm uit naar de topper tegen Van Gerwen: "Deze wedstrijd en de wedstrijd tegen Gary Anderson waren de twee waar ik het meest naar uitkeek toen ik terugkeerde in de Premier League. Ik hou ervan om tegen Michael van Gerwen te spelen." Wellicht is Smith wel de verrassing van deze Premier League. De nummer negen van de PDC Order of Merit staat al weken goed te gooien en pakt veel punten. Alleen Rob Cross was in week vijf te sterk voor Smith, verder won de Engelsman al zijn wedstrijden. Vorig week wist Smith met ruime cijfers te winnen van de Schot Peter Wright (7-1).

Onderling resultaat

De laatste wedstrijd tussen Van Gerwen en Smith werd gewonnen door de Engelsman. Begin februari van dit jaar was 'Bully Boy' met 6-1 te sterk voor Van Gerwen op de UK Open Qualifier. De acht wedstrijden daarvoor werden allemaal gewonnen door Van Gerwen.