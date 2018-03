NAC-hoofdsponsor CM.com veilt hoofdsponsorschap voor één dag voor UNICEF

BREDA - CM.com, hoofdsponsor van NAC Breda, wil voor UNICEF geld ophalen door het hoofdsponsorschap voor één dag te veilen. Geïnteresseerde partijen kunnen vanaf woensdag 21 maart bieden op het hoofdsponsorschap.

Daarvoor is een speciale veilingwebsite opgericht. Het hoofdsponsorschap voor één dag is niet het enige dat er geveild gaat worden. Ook kunnen mensen bieden op wedstrijdshirts, een lunch of borrel bij CM.com in Breda en worden er tien kaarten geveild voor de wedstrijd NAC - sc Heerenveen. De totale opbrengst van de actie komt ten goede aan het 'Techno Girl-programma' van UNICEF, dat zich ten doel stelt technische vaardigheden bij meisjes in Zuid-Afrika te ontwikkelen.

Bieden vanaf 10.000 euro

Bedrijven of mensen die geïnteresseerd zijn kunnen tot en met 5 april 13.00 uur bieden. De hoogste bieder op dat moment wordt de hoofdsponsor voor één dag tijdens de wedstrijd NAC - sc Heerenveen op 29 april waar dus het logo van het winnende bedrijf op het NAC-shirt te zien is.

Tekst gaat verder onder tweet.





CM.com is blij met de veiling. “In 2016 was de veiling al een groot succes", zegt Wendy Schilder, marktmanager fondsenwerving bij CM.com. "Nu gaat de nieuwe hoofdsponsor nog meer aandacht krijgen omdat NAC inmiddels is gepromoveerd naar de Eredivisie."

Niet de eerste keer

In 2016 werd er al eens eerder bij NAC het hoofdsponsorschap weggegeven voor één dag. Dat was toen in het kader van 3FM Serious Request en er werd toen ruim 17.000 euro opgehaald. Kasparov was toen de gelukkige winnaar. "We hopen nu op een nog hogere opbrengst", aldus Schilder.