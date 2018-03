De Zakenvrouw 2018 en energieneutraal Terheijden, er is genoeg te bespreken in Booming Brabant

EINDHOVEN - Aukje Kuypers uit Helmond is maandag 19 maart uitgeroepen tot Zakenvrouw van het Jaar 2018. Sinds 2013 staat de 39-jarige Helmondse aan het hoofd van het installatiebedrijf. Het familiebedrijf heeft vestigingen in heel het land en heeft 1150 medewerkers in dienst.

De slogan van Aukje Kuypers luidt: “Diversiteit is nodig om te innoveren”. In de tv-uitzending van Booming Brabant licht ze toe waarom ze daarvoor heeft gekozen.

Energieneutraal

Energierevolutie in Terheijden. Afgelopen zaterdag is de aftrap gegeven om het dorp in 2025 energieneutraal te laten functioneren. Pim de Ridder, een van de initiatiefnemers van het Traais Energie Collectief, legt in het programma uit hoe ze dat willen gaan realiseren.

Verder in Booming Brabant:

Van alle auto's die rijp zijn voor de sloop, moet minimaal 95 procent worden gerecycled. Auto Recycling Nederland is daarin gespecialiseerd, zelfs het shredderafval wordt gescheiden.

Tot slot: ben jij een ambachtelijk bakker en zoek je werk? Kijk dan naar Booming Brabant (donderdag om 18.00 uur). Bij Bakkerij Van de Ven ligt een mooie vacature in de vitrine.

Booming Brabant is iedere donderdag te zien om 18.00 uur. Daarna wordt het programma elk uur herhaald. Booming Brabant is ook verschillende keren te zien op vrijdag (tussen 13.00-17.30 uur) en zondag (tussen 07.00-17.30 uur)