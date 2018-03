OM start onderzoek naar leverancier zelfmoordpoeder

UDEN - Het Openbaar Ministerie gaat onderzoek doen naar de Coöperatie Laatste Wil (CLW). Dat is woensdagmiddag bekend gemaakt. De organisatie kwam vorige week in het nieuws door de zelfmoord van de Udense Ximena Knol.

De organisatie maakte september vorig jaar bekend van plan te zijn om een zelfmoordmiddel beschikbaar te stellen voor haar leden. De 19-jarige Xinema Knol gebruikte 22 februari een zelfmoordmiddel.



Boos

De ouders van de Udense zijn boos over deze 'reclame' door de CLW. Ze denken dat hun dochter zonder deze bekendmaking geen zelfmoord had gepleegd. Beide ouders zijn het niet eens met de bewering van de CLW dat het zelfdodingspoeder zorgt voor een humane en waardige zelfgekozen dood.



Praten over gedachten aan zelfdoding helpt en is bijvoorbeeld mogelijk via de landelijke hulplijn 113: www.113.nl of 0900-0113.