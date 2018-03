Dode gevonden in Piushaven in Tilburg

TILBURG - In de Piushaven in Tilburg is woensdagmiddag een stoffelijk overschot gevonden. Dat meldt de politie.

De vondst werd rond halfvier gemeld. Volgens een woordvoerder van de politie ligt het lichaam vastgeklemd tussen de wal en een schip. Het is niet duidelijk hoe lang de persoon in het water ligt en om wie het gaat.

De politie is een onderzoek begonnen. Dat kan nog enkele uren duren, omdat de duikers van ver moeten komen, aldus de woordvoerder. De vindplaats wordt afgezet met zwarte schermen.