Oeroude dinosaurus 'Theco' wordt nagebouwd in Boxtel, het publiek kan meekijken

BOXTEL - Met ruim tweehonderd botten, wordt het skelet 2,5 meter lang. Komende vrijdag start de reconstructie van een oeroude dinosaurus in het Oertijdmuseum in Boxtel. Het publiek kan meekijken tijdens de bouw.

Het is een kopie van een skelet dat in 1930 is gevonden aan de rand van de Engelse stad Bristol. De Portugese conservator Pedro Viegas maakte exacte kopieën van de originele botten en bracht ze naar Boxtel. "Ze kloppen tot op de millimeter nauwkeurig. Daar zijn we maanden mee bezig geweest."



Overgrootvader

Het gaat om een zogenaamde Thecodontosaurus, die zo'n 200 miljoen jaar geleden leefde. "Het is de overgrootvader van alle dinosaurussen. Het is één van de eerste. Veel mensen kennen deze soort niet", weet Pedro. "We hopen dat te veranderen. Daarom is het zo belangrijk dat het publiek mee kan kijken."



Deze 'Theco' werd al twee keer eerder nagemaakt in Engeland. Nu dus voor het eerst in Nederland. Studenten en experts verwachten hun bouwwerk in juni af te hebben.