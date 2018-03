CNV sleept Moerdijks transportbedrijf GCA voor de rechter

MOERDIJK - Vakbond CNV Vakmensen is proefprocessen gestart tegen twee transportbedrijven, GCA Nederland uit Moerdijk en Geodis uit Lekkerkerk. De bond wil van de rechter duidelijkheid krijgen over de uitbetaling van vakantiedagen, die nu niet zou kloppen.

Als de rechter het CNV in het gelijk stelt, dan hebben zeker 100.000 werknemers in de transportsector nog geld van hun baas te goed.



Volgens onderhandelaar Tjitze van Rijssel van CNV Vakmensen gaat het dan al snel om een nabetaling van duizenden euro’s per werknemer. De uitbetaling van vakantiedagen is al langer onderwerp van gesprek met de werkgevers in de transportsector.



Europees Hof

Aanleiding is een arrest van het Europese Hof van Justitie in 2011. Volgens die uitspraak moet de beloning voor een vakantiedag gelijk zijn aan de beloning voor een werkdag. "Dat is in de transportsector nu duidelijk niet het geval", zegt Van Rijssel. "De uitbetaling van een vakantiedag is uitsluitend gebaseerd op het relatief lage basissalaris. Er wordt geen rekening gehouden met toeslagen en de vele overuren."



De kwestie van het loon over vakantiedagen speelt bij meer bedrijven en sectoren, maar volgens Van Rijssel zitten werknemers in de transportsector in een bijzondere situatie. "Er is geen sector waar werknemers structureel zoveel overuren maken. Die overuren zijn onderdeel van hun salaris en moeten dus ook meetellen bij het uitbetalen van vakantiedagen."



Niet alleen chauffeurs

"Werknemers die dit over de afgelopen vijf jaar willen vorderen, hebben volgens ons een sterke zaak. Het gaat om zeker 100.000 werknemers: niet alleen chauffeurs, maar ook kantoormedewerkers die in ploegendienst werken of planners die structureel in de weekenden werken."



Tijdens het cao-overleg vorig jaar heeft CNV Vakmensen geprobeerd om met werkgevers-organisaties TLN en VVT een centrale deal te maken. "Dan hadden we het in één keer goed kunnen regelen voor iedereen. Maar de werkgevers wilden daar helaas niet van weten", zegt Van Rijssel. "Dat betekent dat we de zaak nu aan de rechter voorleggen."



Geen reactie

GCA Nederland in Moerdijk wil niet reageren op de juridische stappen van de vakbond en verwijst door naar werkgeversorganisatie Transport en Logistiek Nederland TLN. Woordvoerder Quinten Snijders van TLN: "Wij betreuren de stap van de vakbond. Uiteraard zullen wij beide bedrijven juridisch bijstaan. Maar omdat het onder de rechter is, geven wij nu geen inhoudelijk commentaar".