Drugslab opgerold in schuur Sint Willebrord, twee mannen aangehouden

SINT WILLEBRORD - Aan de Emmastraat in Sint Willebrord heeft de politie woensdagmiddag een drugslaboratorium gevonden. De politie heeft twee mannen opgepakt.

Het lab zit in een schuur van een huis. De politie ontdekte het laboratorium rond halfdrie na verschillende tips over een mogelijk 'drugsfabriekje'. Volgens een woordvoerder werd in het pand XTC gemaakt.

Onderzoek

De politie heeft de bewoner en een 20-jarige man uit Eindhoven aangehouden en naar een cellencomplex gebracht. De omgeving is afgezet. Bij de buren zijn camerabeelden in beslag genomen.

Deskundigen van de politie onderzoeken de omvang van het lab en de hoeveelheid van de chemicaliën. Ook burgemeester Marjolein van der Meer Mohr van de gemeente Rucphen nam poolshoogte. Ze was samen met een delegatie van het Ministerie van Veiligheid van Curaçao, onder wie de minister, die in de gemeente op bezoek was.