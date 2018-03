Blinden en slechtzienden stemmen in Veldhoven nu écht zelf: 'Dit draagt bij aan je eigenwaarde'

VELDHOVEN - Zelf een vakje rood kleuren. Het klinkt zo simpel maar voor blinden en slechtzienden is het een hele opgave. Vaak moeten deze mensen samen met een begeleider het stemhokje in. Woensdag zijn er vier gemeenten in Nederland waar blinden en slechtzienden zelfstandig kunnen stemmen. De gemeente Veldhoven is er daar één van.

En dat maakt de lijsttrekker van de VVD daar, Daan de Kort, heel blij. Hij is zelf slechtziend en maakte zich de afgelopen jaren hard voor het zelfstandig stemmen voor visueel beperkten. "Het is grondwettelijk gewaarborgd dat mensen zelfstandig moeten kunnen stemmen en dat ze hun stemgeheim kunnen behouden. Dat geldt voor iedereen. Ik vind het heel mooi dat de gemeente Veldhoven nu één van de eerste gemeenten is waar blinden en slechtzienden zelfstandig kunnen stemmen. Bij vorige verkiezingen moest je letterlijk blind vertrouwen op degene die met jou mee het stemhokje in ging."







Speciale mal en koptelefoon

In het speciale stemhokje ligt een mal die over het stembiljet wordt gelegd. Hierdoor kunnen de personen voelen bij welke lijst ze zijn. Via een koptelefoon horen ze welke mensen er op deze lijst staan. Zo weten ze welk bolletje ze moeten inkleuren. "Je moet je in het stemhokje best concentreren maar het is goed te doen", vertelt De Kort nadat hij zijn stem heeft uitgebracht. "En we mochten gelijk twee keer stemmen want er was ook een mal voor het referendum. Dat vond ik leuk."







Volgens De Kort zijn er in de gemeente Veldhoven ongeveer zevenhonderd blinden en slechtzienden. Er is maar één aangepast stemlokaal. Daarom heeft de gemeente vervoer geregeld voor de mensen die dit zelf niet konden.



De toekomst

Veldhoven is dit jaar één van de vier gemeenten in ons land waar blinden en slechtzienden zelfstandig kunnen stemmen. Een mooi begin volgens De Kort. "Het draagt ook bij aan je eigenwaarde dat je écht zelf kunt stemmen. Veldhoven is een mooi begin en ik hoop dat we het bij de volgende verkiezingen over heel Nederland kunnen uitrollen."

