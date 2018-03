Hoog opkomstpercentage Den Bosch [OVERZICHT GROTE GEMEENTES]

DEN BOSCH - Het opkomstpercentage in Den Bosch is fors hoger dan tijdens de verkiezingen in 2014, meldt de gemeente in een tussenstand. Veel gemeenten geven updates over het aantal mensen dat stemt. Een kort overzicht.

In Den Bosch had 33,1 procent gestemd rond vier uur. Dat was bij de vorige verkiezingen 21,67 procent. Het stembureau op het station heeft extra stembiljetten gekregen. Er waren er van de 1500 nog maar 350 over. Ook een extra stembus staat al klaar.

Een mogelijke verklaring voor de stijging is dat de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 in Den Bosch niet tegelijk met de rest van Nederland waren, door gemeentelijke herindeling.

Tilburg

Het gaat ongeveer hetzelfde als vier jaar geleden in Tilburg. Daar hadden rond vier uur bijna 25 procent gestemd.



Eindhoven

In totaal hebben 42.964 mensen gestemd voor de gemeenteraad in Eindhoven. Dat is goed voor 23,75 procent. Voor het referendum stemden wat minder mensen: 39.741.

Breda

De gemeente meldde rond drie uur dat 21,9 procent heeft gestemd. Dit is iets meer dan vier jaar geleden, toen was het 20,3 procent.



Roosendaal

De tussenstand in Roosendaal is 25,3 procent, meldde de gemeente rond vier uur.



Bergen op Zoom

Rond half vier tikte de teller de 26 procent aan.



Halderberge

Het tussentijdse opkomstpercentage voor de gemeente Halderberge van vier uur is 27,3%. Voor het referendum is wat minder gestemd: 25,5 procent.





