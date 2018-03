Marcel van den Bunder stopt eind juni als algemeen directeur Helmond Sport

HELMOND - Marcel van den Bunder stopt bij Helmond Sport. De algemeen directeur vertrekt op 30 juni. De club gaat wel bekijken of Van den Bunder misschien op projectbasis betrokken blijft bij de verbouwing van stadion De Braak.

Het vertrek van de 55-jarige Van den Bunder is opmerkelijk. Dinsdag nog bekrachtigde de gemeente Helmond, samen met Helmond Sport en andere deelnemende partijen, met een handtekening de nieuwbouw voor De Braak. Op de plek van het huidige stadion komt uiterlijk 2023 een nieuw sport- en scholencomplex.

'Mooie mijlpaal'

Van den Bunder: “Ik heb eerder in het seizoen al aangegeven dat ik wilde stoppen. De ondertekening van afgelopen dinsdag was een mooie mijlpaal."

Voorzitter Philippe van Esch hoopt dat Helmond Sport gebruik kan blijven maken van de expertise van de vertrekkend directeur. "In de komende periode zullen we bekijken of we dit mogelijk kunnen voortzetten.”