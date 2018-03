Provincie gaat 560 kilometer aan wegen scannen: 'Wij hopen bij te dragen aan de zelfrijdende auto'

WAALWIJK - De provincie Brabant gaat als proef de komende twee jaar 560 kilometer aan provinciale wegen scannen. Tien inspectiewagens gaan ruim vijfhonderd kilometer aan provinciale wegen scannen. De proef duurt twee jaar. De verzamelde gegevens worden onder meer gebruikt voor zelfrijdende auto's. De provincie start de proef om de zelfrijdende auto te stimuleren.

In Waalwijk mag weginspecteur Kees-Jan Langenberg de eerste kilometers maken in de speciale inspectieauto. De scans worden gebruikt om onder meer te zien of verkeersborden goed op hun plek staan of om te kijken of er gaten in de weg zitten. De resultaten worden gebruikt om de komst van de zelfrijdende auto mogelijk te maken.

Zelfrijdende auto

"De ontwikkelaar van een zelfrijdende auto moet wel gereedschap krijgen waarop hij kan voortborduren. Wij hopen dat te kunnen doen met de gegevens die wij verzamelen", aldus Langenberg. In de inspectieauto zit een apparaat die de hele weg gedetailleerd scant.

"Daar komt een betrouwbare kaart uit die vervolgens in de software van de zelfrijdende auto verwerkt kan worden." Met deze informatie kan een zelfrijdende auto bijvoorbeeld ook bij mist precies weten hoe de omgeving eruit ziet.

Niet bang

Nu alle provinciale wegen nauwkeurig worden gescand, hoeven de wegen niet meer gecontroleerd te worden door weginspecteurs zoals Langenberg. Toch is hij niet bang om zijn werk te verliezen. "We blijven de komende tijd een mengelmoes houden van zelfsturende en handbestuurde auto's. Zolang dat het geval is, blijven we problemen houden op de weg. Dan zijn wij weer aan zet.



Dat de zelfrijdende auto niet zonder risico is, bewees een dodelijk ongeluk afgelopen week in het Amerikaanse Temple in Arizona. Volgens Langenberg zal het in Brabant niet zo'n vaart lopen. "Wij testen de auto''s op een gesloten testcircuit. Wanneer ze aan de strenge eisen hebben voldaan mogen ze in het verkeer rijden onder begeleiding."

Samenwerking

Het project is een samenwerking tussen de provincie Noord-Brabant, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de bedrijven V-Tron en AND.