18 jaar geworden en dus al naar de stembus: 'Niet blindelings hetzelfde doen als pa en ma'

DONGEN/STEVENSBEEK - Een bijzondere dag voor de achttienjarigen in Brabant. Ze mogen woensdag voor het eerst naar de stembus. In Stevensbeek en Dongen werd het inkleuren van het bolletje extra speciaal gemaakt. Daar zetten de burgemeesters drie kersverse stemgerechtigden in het zonnetje.

Stevensbeek

Een spannend moment? “Dat kun je wel zeggen”, vertelt Siebe Verberkt uit Stevensbeek tegen de verslaggever van Omroep Brabant. De 18-jarige mag ook nog eens zijn stem uitbrengen in een dubbeldekker van Engelse makelij die voor de gelegenheid is ingericht als stemlokaal. De havo-scholier heeft zich vooraf goed ingelezen en de kieswijzer ingevuld. "Het kwam wel overeen met wat ik vooraf had bedacht."









Na de controle van het stempas en de identiteitscontrole, krijgt Siebe zijn stemformulier. Achter in de dubbeldekker moet Siebe achter een gordijn zijn stem uitbrengen. Na enige tijd komt Siebe uit het geïmproviseerde stemhokje en schuift de biljetten in bestemde stembussen. “Als je over bepaalde zaken een mening hebt, dan moet ook gaan stemmen”, besluit Siebe zijn allereerste stemactie.

Dongen

In het gemeentehuis werd woensdagmiddag 'Lang zal ze leven' gezongen. En niet alleen voor de Dag van de Democratie, maar ook voor Stan Akkermans uit Dongen en Vera Meeusen uit 's Gravenmoer. Ze zijn woensdag 18 jaar geworden en mochten voor het eerst stemmen.





"Ik volgde eigenlijk nooit de politiek, maar ik heb me op internet verdiept", zegt Stan. Hij vindt het belangrijk dat een partij voor de gemeenschap iets goeds doet. Maar voordat er gestemd kon worden, werden Stan en Vera eerst uitgenodigd om met de burgemeester een worstenbroodje te komen eten en cadeautjes uit te pakken.

Hulp van moeder

Vera is voor het stemmen een beetje op weg geholpen door haar moeder. "We hebben thuis een beetje uitgelegd wat de mogelijkheden zijn en in welke standpunten jezelf herkent", aldus haar moeder. "Ze hoeft niet blindelings te volgen wat pa of ma stemt." Zelf is Verena liever met andere dingen bezig, zoals school.

