'Kom op Brabant, stemmen doen we met zijn allen', Van de Donk roept kiezers naar de stembus

EINDHOVEN - De opkomst voor de gemeenteraadsverkiezingen in Brabant lijken ook deze keer niet bijster hoog. Reden voor Commissaris van de Koning Wim van de Donk om zijn provinciegenoten op te roepen naar het stembureau te gaan. "Onze opa's en oma's hebben hard moeten vechten voor dit democratisch recht."

Van de Donk kijkt mee over de schouder van de gemeenten. Over een jaar zijn de Provinciale Statenverkiezingen en de Commissaris van de Koning (CvdK) wil graag weten wat de politiek moet doen voor een hoge opkomst. "Misschien moeten we de burgers beter voorlichten en nog meer betrekken bij de besluitvorming."

'Maak je keuze'

De CvdK noemt het een 'morele plicht' van iedere burger om zijn of haar stem uit te brengen. Van de Donk: "Iedereen met stemrecht mag kritisch zijn, maar maak in ieder geval je keuze duidelijk."

Stemplicht

Uiteraard gaan er weer stemmen op om de stemplicht opnieuw in te voeren. Bestuurskundige Marcel Boogers vindt dat geen goed idee. "Het is een democratisch recht om te stemmen. Maar als onderdeel van ieders persoonlijke vrijheid, is het ook een democratisch recht om niet te stemmen."

Voor de lage opkomst in Brabant ten opzichte van de landelijke cijfers, heeft Boogers mogelijk een verklaring. "Brabanders zijn minder gezagsgetrouw. Ze naaien liever hun eigen naad."



Grijze haren

Eindhoven is al jaren een van de grote steden die politici grijze haren bezorgt vanwege de lage opkomst. In 2010 was de landelijke opkomst voor de gemeenteraadsverkiezingen 54 procent en provinciaal lag die op 50,4 procent. Eindhoven scoorde dat jaar 43,6 procent.



Ook vier jaar geleden was er een groot verschil. Landelijk ging het om een opkomst van 53,8 procent, provinciaal 50,2 procent terwijl Eindhoven uitkwam op 44,9 procent. Ook deze keer lijkt de Lichtstad niet warm te lopen voor de lokale politiek. Burgemeester John Jorritsma houdt het voorlopig bij een korte reactie: "Ik schaam me hiervoor."

