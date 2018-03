Het referendum trekt mensen niet naar de stembus, lage opkomst

BRABANT - Met een referendum alleen trek je de mensen niet naar de stembus. De opkomst is een stuk lager in de vier gemeenten waar alleen voor het referendum gestemd mag worden, dan in plaatsen waar ook gemeenteraadsverkiezingen zijn.

In de gemeenten Werkendam, Woudrichem en Aalburg mag alleen voor het raadgevend referendum worden gestemd over de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. Deze drie gemeentes gaan vanaf 1 januari volgend jaar samen als één gemeente: Altena.



Woensdagavond rond half zeven had in de gemeente Aalburg dertien procent gestemd. In Werkendam was het opkomstpercentage negentien procent en in Woudrichem 22. "Met de vorige gemeenteraadsverkiezingen was het boven de vijftig procent in Werkendam", vertelt een gemeentewoordvoerder. Ook in andere gemeenten ligt het percentage hoger, volgens tussenstanden.



Ook de inwoners van Meierijstad hebben maar één stembiljet per persoon gekregen. Daar was de tussentijdse opkomst dertien procent.



