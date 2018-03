Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch weg uit Sint-Jan voor restauratie

DEN BOSCH - Voor het eerst in 165 jaar is het Mariabeeld van Zoete Lieve Vrouw weg uit de Sint-Jan. Woensdagmiddag is het beeld ontmanteld en in een kistje gelegd. Donderdag vertrekt het naar Maastricht voor restauratie. Paaszaterdag is ze weer terug in Den Bosch.

"Het was redelijk zwaar, het is massief eiken, dus dat weegt nogal wat", zegt een van de mannen die het beeld in een kistje heeft gedragen. Monique van Dongen weet alles van het Zoete Lieve Vrouw beeld en is onder de indruk: "Het is heel uniek, dat ze nu de kerk verlaat. Ik heb nooit meegemaakt dat er geen Maria in de kapel stond." De komende week is de kapel in de Sint-Jan daarom gesloten.

Scheuren

In het hout van het Mariabeeld zitten scheuren. De restaurateur gaat in Maastricht grondig onderzoeken wat er aan het beeld moet gebeuren. "Het is de bedoeling om het beeld goed te conserveren, zodat het weer lang mee kan", zegt Van Dongen. De verwachting is dat Maria Paaszaterdag terug is in de Sint-Jan.



Ondertussen zullen veel mensen het beeld missen, denkt Monique van Dongen: "Het is al eeuwenlang een gebruik dat mensen een kaarsje komen aansteken bij Zoete Lieve Vrouw. Mensen komen even voor rust en een meditatief moment. Veel mensen hebben zelfs niets met geloof of Maria maar komen toch een kaarsje aansteken. In moeilijke situaties is dat toch heel fijn."