Arrestatieteam in actie in Tilburgse wijk Broekhoven, 'verdachte verschanst zich in huis'

Er is veel politie op de been. (Foto: René van Hoof)

TILBURG - De politie heeft woensdagavond een aantal straten in de Tilburgse wijk Broekhoven afgezet. Volgens getuigen lopen er agenten in kogelwerende vesten rond. Omwonenden melden dat de politieactie al sinds het einde van de middag loopt.

Een aantal eenheden van de politie is sinds half vier uur 's middags al in touw. Daarna is om zes uur de omgeving rond de Oude Hilvarenbeekseweg afgezet. Omdat het onderzoek nog gaande is, kan een woordvoerder van de politie nog niets vertellen over de inhoud van de actie. Een arrestatieteam kwam iets voor tien uur 's avonds in actie bij een woning.

Binnen blijven

Volgens een getuige hebben agenten de bewoners opgedragen om binnen te blijven. Bij de politielinten hebben tientallen nieuwsgierige mensen zich verzameld.

Omstanders geven aan dat er een persoon zich heeft verschanst in een huis aan de Oude Hilvarenbeekseweg. Deze zou door de politie worden gezocht in verband met een eerder steekincident in Breda. Een onderhandelaar van de politie is opgeroepen en een arrestatieteam is ter plekke.