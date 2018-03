PVV haalt vier zetels in Rucphen, volg alle verkiezingsuitslagen hier [KAART]

EINDHOVEN - Om negen uur sloten de stembureaus de deuren. En dus is het grote tellen begonnen. In dit artikel vind je alle uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen 2018.

In Rucphen pakte de PVV vier zetels en werd daarmee de derde partij. Het was de eerste keer dat de PVV in de gemeente meedeed. De lokale RVP werd de grootste, op de voet gevolgd door de VVD.

De eerste gemeente die haar verkiezingsuitslagen bekendmaakte is Baarle-Nassau. Grote winnaar daar is de lokale partij Baarle!. Zij gingen van drie naar vijf zetels. Opvallend is dat het CDA, de enige landelijke partij met zetels en de grootste in 2014, werd gehalveerd. CDA-wethouder Jan van Cranendonk lag daar een tijd onder vuur omdat hij verkeerde declaraties zou hebben gedaan.

De eerste opkomstcijfers lijken erop te wijzen dat meer mensen de moeite hebben genomen om te stemmen dan bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen. In Den Bosch is volgens burgemeester Mikkers meer dan 57 procent van de stemmers komen opdagen. Dat cijfer was sinds 1986 niet meer zo hoog. Ook in Breda, Roosendaal en Rucphen was de opkomst bij een tussentijdse telling hoger dan in 2014.

1348 zetels te verdelen

Brabant heeft van alle provincies de meeste zetels te verdelen, 1348 om precies te zijn. Drie meer dan Zuid-Holland. In totaal telt onze provincie 1,9 miljoen kiesgerechtigden. Deze zijn verdeeld over 60 van de 64 Brabantse gemeenten.

In Meierijstad, Woudrichem, Aalburg en Werkendam werd in verband met herindelingen niet gestemd voor de gemeenteraad. Wel konden inwoners hier naar de stembus voor het referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv).

Referendum

En van dat referendum over de Wiv kwam de eerste uitslag uit Meierijstad, daar stemde een kleine 52 procent van de kiezers voor en bijna 47 procent tegen. Landelijk ligt dit volgens de exitpolls van Ipsos/NOS dichter bij elkaar met 49 procent voor en 48 procent tegen.

