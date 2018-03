Uitslaande brand in groot chalet op camping in Handel

HANDEL - In een groot chalet op Camping De Rooije Asch in Handel is woensdagavond een grote brand uitgebroken. Volgens omstanders gaat het om drie chalets die samen één grote vormen. Ze zijn allemaal volledig afgebrand.

De eigenaar lag in een huisje tegenover de chalets aan de Haveltweg te slapen. Er raakte daarom niemand gewond.

De brandweer heeft twee tankautospuiten en een hoogwerker ingezet om de brand te blussen. Ook zijn er twee waterunits ingezet omdat er onvoldoende water was.

Niet overgeslagen

De brandweer wist te voorkomen dat de brand oversloeg op andere chalets. Rond kwart voor tien werd het sein brand meester gegeven.