Het grote tellen is begonnen, Brabant wacht in spanning af

In Breda wordt grondig gecontroleerd of de bussen wel echt leeg zijn. (Foto: Erald van der Aa)

EINDHOVEN - Sinds negen uur woensdagavond wordt er in de honderden Brabantse stemlokalen met man en macht stemmen geteld. Uitvouwen, sorteren, stapels maken en tellen. In de gemeentehuizen wachten politici ondertussen in spanning op de uitslagen.

In grensgemeente Baarle-Nassau waren de stemmen als eerste geteld.

LEES OOK: Uitslag eerste Brabantse gemeente is binnen, volg alle verkiezingsuitslagen hier [KAART]

In het gemeentehuis van Eindhoven worden de lange tafels van het restaurant gebruikt om alle stemmen nauwkeurig geteld te krijgen.





Lokale politici zitten in heel Brabant gespannen bij elkaar. In Rucphen kijkt iedereen uit naar het aantal stemmen dat op de PVV is uitgebracht. De partij van Geert Wilders doet in onze provincie in twee gemeentes mee. Rucphen en Den Bosch.