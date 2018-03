'Schitterende prestatie na keihard werken', PVV derde partij in Rucphen

RUCPHEN - De PVV heeft in Rucphen vier zetels bemachtigd. De nieuwkomer is daarmee de grote winnaar in de gemeente en de derde partij. De winst van de PVV gaat voornamelijk ten koste van de VVD. "We hebben een schitterende prestatie weggezet", straalt voorman Ad Vissenberg van de PVV. De Rucphense Volkspartij is met zes zetels de grootste.

Bijna tweeduizend stemmen harkte de nieuwe partij binnen. Volgens Vissenberg heeft hij in heel de gemeente goed gescoord. "We hebben in alle plaatsen stemmen gehaald, niet alleen Sint-Willebrord, daar zijn we vooral blij mee."

Of de winst te maken heeft met landelijk kopstuk Geert Wilders wil hij niet zomaar bevestigen. "Het Geert Wilders-effect zal wel meespelen, maar wij hebben met ons team van acht heel enthousiast campagne gevoerd het afgelopen jaar. We zijn alle dorpen in geweest en hebben keihard gewerkt."







'Iedereen wil samenwerken met de PVV'

De nummer een op de lijst van de PVV in Rucphen kijkt vol verwachtingen uit naar de komende formatie. "We willen absoluut meedoen, maar het woord is aan de RVP. Zij zijn de grootste en moeten gaan formeren." Vissenberg heeft goede hoop op samenwerking. "Alle partijen hebben al uitgesproken samen te willen werken met de PVV."



De PVV doet maar op twee plekken mee in Brabant, naast Rucphen kon er ook in Den Bosch op de partij van Geert Wilders gestemd worden.