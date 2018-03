Misschien kan Ronald Koeman even bellen met Ali Riza, zijn Oranje wint van Engeland: 2-1

EINDHOVEN - Bondscoach Ronald Koeman doet er wellicht goed aan om even te overleggen met Eindhovenaar Ali Riza Aygün over de opstelling van Oranje. Ali Riza toverde woensdagavond namelijk een succesvol Nederlands elftal uit de hoge hoed. Weliswaar op het virtuele voetbalveld maar gewonnen werd er wel. Met 2-1 van Engeland.

Ali Riza speelt namens PSV in de zogenoemde eDivisie. Een virtuele competitie op het hoogste niveau met Playstation en de Xbox. Hij werd door de Nederlandse voetbalbond gevraagd voor een 'interland' per computer tegen een Engelse tegenstander. Een wereldprimeur want het betreft de eerste e-interland ooit.

Ali Riza was aangenaam verrast door de uitnodiging. Hij stelde een opmerkelijk maar succesvol e-team samen met spelers van Oranje. Een 4-4-2 strategie met het spitsenkoppel Bast Dost en Wout Weghorst.

"Enorm trots met de overwinning tegen Engeland tijdens de eerste officiële e-interland", laat de trotse e-coach via een tweet weten. Hopelijk kan Ronald Koeman een zelfde vreugdekreet slaken op vrijdagavond als het 'echte' Oranje in Amsterdam een oefenwedstrijd speelt tegen Engeland.

Om het kijkplezier niet te bederven, verklappen we niet het scoreverloop en de doelpuntenmakers. Liefhebbers kunnen hier klikken om een samenvatting (duur 2.17 min.) van de e-interland te zien. Echt een aanrader!

Ali Riza, de 22-jarige esporter van PSV, werd winterkampioen in de eDivisie. Hij won afgelopen weekend nog de Empoli esports Cup in Italië. Nu kan hij zijn eerste interlandzege bijschrijven.