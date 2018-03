Geen zetel voor omstreden Paul de Jong in Breda: 'Versnippering heeft ons parten gespeeld'

BREDA - Paul de Jong van de Bredase Stadspartij heeft geen zetel bemachtigd in de gemeenteraad. De Jong kwam onlangs in het nieuws vanwege wangedrag. Meerdere kandidaten van zijn lijst stapten daarom op.

In een eerste reactie bedankt de lijsttrekker alle kiezers en feliciteert hij de winnaars. In Breda is dat voornamelijk de VVD die van acht naar elf zetels stijgt.





'Een gemiste kans'

De Bredase Stadspartij haalde 1.3 procent van alle stemmen binnen. Ruim negenduizend Bredanaars stemden op de partij. Te weinig voor een zetel.

De Jong heeft al snel een verklaring voor het verlies. "De versnippering onder de lokale partijen heeft ons helaas parten gespeeld", schrijft de politicus op Facebook. "Een gemiste kans, een momentopname", voegt hij daar nog aan toe.



Paul de Jong staat in Breda bekend als iemand met schulden en een horecaverbod. Dat werd bekend na intensief onderzoek van Omroep Brabant. Daarna stapte een groot deel van de kandidaten van de Bredase stadspartij op.

