Nuenen kiest tegen fusie met Eindhoven, felle tegenstander van herindeling wint met overmacht

NUENEN - W70, de partij die fel tegen de geplande fusie van Nuenen met Eindhoven is, heeft een overweldigende overwinning behaald in de gemeente. De partij won zeven zetels, maar liefst vier zetels meer dan nummer twee VVD.

W70 profileerde zich in aanloop naar de verkiezingen nadrukkelijk tegen plannen van de provincie om Nuenen, samen met Waalre en Son en Breugel bij Eindhoven te voegen. Volgens de partij is dit vooral een plan waar de gemeente Eindhoven garen bij spint. “Het is heel simpel. Wij hebben nog voor tientallen miljoenen bouwgrond liggen. Dat willen ze gewoon graag hebben”, zei lijsttrekker Ralf Stultiëns er eerder over.

De plannen voor een fusie kwamen afgelopen juni in een stroomversnelling toen gedeputeerde Anne-Marie Spierings bepaalde dat de gemeente moest fuseren. Reden was bestuurlijke wanorde die er was ontstaan. Maar de uiteindelijke beslissing voor de fusie ligt bij de minister, waardoor er nog tijd is voor Nuenen om het plan aan te vechten. En die strijd lijkt met deze verkiezingsuitslag nog niet gestreden.

Opvallend

De grote overwinning van W70 mag opvallend worden genoemd. Uit eerdere onderzoeken van de provincie en het Eindhovens Dagblad bleek nog dat het grootste deel van de Nuenenaren juist vóór herindeling van de gemeente zou zijn. Maar de grote meerderheid die W70 nu heeft behaald, lijkt in ieder geval aan te duiden dat de tegenstand toch ook op zijn minst flink is.