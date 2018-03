Gemeenteraadsverkiezingen 2018: Brabantse platteland kiest lokaal, stad kiest VVD en GroenLinks

EINDHOVEN - Het Brabantse platteland heeft woensdag voornamelijk voor lokale partijen gekozen. De stad koos voor VVD en GroenLinks. De grootste winst behaalde de lokale partij Lijst Smolders in Tilburg. Hans Smolders, oud-chauffeur van wijlen Pim Fortuyn, zag zijn fractie groeien van vijf naar tien zetels. Daarmee werd de partij de grootste in de stad.

GroenLinks won in vrijwel alle gemeenten waar de partij mee deed. In Helmond werd GroenLinks zelfs de allergrootste. In Eindhoven werd GroenLinks niet de grootste maar de partij behaalde er wel de grootste winst.

De PVV deed voor het eerst mee in Rucphen en Den Bosch. In Rucphen kwam de partij van Geert Wilders met vier zetels in de raad. In Den Bosch behaalde de PVV één zetel. DENK deed voor het eerst mee in Eindhoven en veroverde één zetel.

VVD wint in grote steden

Van de landelijke partijen won de VVD in de grote steden Eindhoven, Den Bosch en Breda. D66 en CDA deden het wisselend. In sommigen gemeenten wonnen deze partijen, in andere gemeenten moesten ze een veer laten. Vooral in het oosten van Brabant en in de Kempen hield het CDA stevig stand.

SP herovert Oss

Ook de SP boekte wisselend succes, maar over de hele linie leverde de partij in. In Oss, de bakermat van de partij en de SP-familie Marijnissen namen de socialisten de macht weer over nadat ze die vier jaar geleden kwijt raakten aan de lokale partij VDG. 50Plus werd nergens de grootste maar de partij voor de ouderen sprokkelde in de gemeenten waar ze mee deed bijna overal extra zetels bij elkaar.

PVV Rucphen groot maar niet de grootste

De aandacht bij de gemeenteraadsverkiezingen ging vooral uit naar de PVV die voor het eerst in Rucphen en Den Bosch mee deed. Tijdens de uitslagenavond in Rucphen was de spanning te snijden, want tijdens de landelijke verkiezingen is deze West-Brabantse gemeente het PVV-bolwerk bij uitstek. Vooral de lokale RVP zweette peentjes. Tot hun grote opluchting bleven de lokalen met zes zetels de grootste.

Den Bosch wordt een stuk groener

In Den Bosch haalde de PVV maar één stem. Daar werd de VVD de grootste. Dat gebeurde niet op eigen kracht, maar omdat anderen verloren. Vooral Rosmalens Belang, Bosch Belang en de PvdA verloren in Den Bosch.

Voor Bosch Belang geldt een bijzonderheid. Namens die partij is Paul Kagie wethouder. Kagie ging de verkiezingen in met de nieuwe partij Leefbaar en bracht zijn oude partij met het afsnoepen van twee zetels een flinke klap toe. Den Bosch werd ook groener dankzij winst voor GroenLinks en de Bossche Groenen.

Vierde Hans Smolders in Tilburg triomfen, ook de VVD en GroenLinks deelden in die stad in het succes. In Tilburg moesten de verliezende partijen PvdA, CDA en SP hun wonden likken.

Eindhovense kiezer straft coalitie af

In Eindhoven werd oppositiepartij VVD de grootste. De liberalen behaalden zeven zetels, één meer dan vier jaar geleden. De partij haalde de meeste stemmen, maar ook GroenLinks kreeg er genoeg voor zeven zetels en dat zijn er drie meer dan in 2014. Daarmee was GroenLinks de enige coalitiepartij die overeind bleef en zelfs sterker uit de strijd kwam.

De Eindhovense kiezers rekenden hard af met de andere drie. D66, SP en PvdA verloren allemaal zetels. De andere oppositiepartijen CDA en LPF kregen daarentegen veel mee stemmen.

De grootste partijen in Breda zijn allemaal ook landelijk actief. De allergrootste is nu de VVD die van acht naar elf zetels ging. Ook hier won GroenLinks twee zetels, het CDA bleef gelijk. Verliezers in Breda waren SP en D66. De omstreden Paul de Jong van de Bredase Stadspartij komt niet in de raad.

Opkomst

De opkomst was dit jaar in de meeste gemeenten hoger dan tijdens de vorige verkiezingen. Alphen-Chaam en Sint Anthonis delen de titel als gemeente met de hoogste opkomst, 63,4 procent van de stemgerechtigden wist daar de weg naar het stemhokje te vinden. De minste mensen ging stemmen in Helmond (42,1 procent). Van de grote steden was de opkomst het hoogst in Breda.

