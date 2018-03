Voorstanders open houden kerk winnen verkiezingen Son en Breugel

SON EN BREUIGEL - Alle verhalen van landelijke politici ten spijt gaan gemeenteraadsverkiezingen in veel gemeenten toch vooral over lokale aangelegenheden. In Son en Breugel was het behoud van een kerk inzet van de strijd. De partij die het godshuis overeind wil houden won.

In Son en Breugel heb je twee lokale partijen: Dorpsvisie en Dorpsbelang. Die twee hadden een hechte band totdat er gesproken werd over een nieuwe multifunctionele accommodatie.

Dorpsbelang wilde een nieuw gebouw op de plaats van Sint Petrus Banden-kerk die niet meer als zodanig werd gebruikt. Dorpsvisie wilde de accommodatie in het kerkgebouw. Na jaren samenwerken scheidden de wegen van beide partijen.

Vleermuizen

Dorpsbelang ging verder met andere partijen en dus dreigde sloop van de kerk. Maar er gebeurde iets waar niemand op gerekend had. In de kerk leefden vleermuizen en dus was er geen sprake van dat het gebouw nog voor de verkiezingen gesloopt zou kunnen worden.

Dorpsvisie greep de kans met beide handen aan en maakte het behoud van de kerk tot inzet van de verkiezingen met als uitgangspunt: wie niet voor ons is, is tegen de kerk.

Bisdom beslist

De inwoners van Son en Breugel zorgden er voor dat Dorpsvisie één zetel meer kreeg en Dorpsbelang ging van 5 naar 2 zetels. Het CDA is ook voor het behoud van het kerkgebouw. Samen hebben CDA en Dorpsvisie een meerderheid.

Nu gaat de politiek niet over het open houden van een kerkgebouw, dat is aan het bisdom. Dat heeft zich tot nu toe oorverdovend stil gehouden. Als Dorpsvisie en CDA de handen ineen slaan en samen bij het bisschoppelijk paleis in Den Bosch aanbellen, zal dat stilzwijgen doorbroken moeten worden.