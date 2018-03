Valkenswaardse kiezer geeft signaal aan omstreden Ruud van Dijk

VALKENSWAARD - De Valkenswaardse kiezer heeft een signaal gegeven aan de omstreden Ruud van Dijk. Tegen de gemeenteraadskandidaat voor Lokaal Valkenswaard loopt een integriteitsonderzoek. Zijn partij ging van zes naar vier zetels.

Van Dijk stond nummer twee op de lijst van zijn partij. Hij was tien jaar geleden al eens wethouder en lag toen onder vuur vanwege vermeende corruptie. Hij is terug op het politieke toneel en wil graag weer wethouder worden.

Vastgoedmannen

Het Eindhovens Dagblad deed onderzoek naar de recente handel en wandel van de politicus omdat hij veel vastgoedbelangen heeft. De krant vroeg zich openlijk af of Van Dijk een stroman was van vastgoedmannen en legde een link tussen Van Dijk en de omstreden Waalrese advocaat Marcel Senders. Van Dijk werd zo min of meer het symbool van hoe ondermijning in zijn werk zou kunnen gaan.

Burgemeester Ederveen vond de zaak zo ernstig dat hij pleitte voor een extern onafhankelijk onderzoek. Ondertussen loopt er zo’n integriteitsonderzoek.