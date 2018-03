Brabant zegt 'ja' tegen inlichtingenwet

EINDHOVEN - Nog niet alle uitslagen zijn binnen maar het is duidelijk dat Brabant voor de inlichtingenwet heeft gekozen. Landelijk stevent het referendum over de door tegenstanders zogenoemde sleepwet af op een nee.

Van de 64 Brabantse gemeentes stemden er tot nu toe drie tegen het referendum. Het gaat om Tilburg, Den Bosch en Eindhoven.

Negen uitslagen ontbreken nog

Van negen gemeentes moet de uitslag nog binnekomen. Het gaat om Etten-Leur, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Gilze Rijen, Loon op Zand, Oss, Son en Breugel, Nunen, Gerwen en Nederwetten en Helmond.

De opkomst voor het referendum in Brabant ligt nu vijftig procent. Het valt op dat er in de vier gemeentes waar niet voor de gemeenteraad werd gestemd de opkomst een stuk lager ligt. Daar schommelt de opkomst rond de vierentwintig procent.

De nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) stemmen gaat over het werk van de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Wat zijn hun taken, welke middelen mogen ze daarvoor inzetten en hoe is het toezicht geregeld? Als de nieuwe wet wordt aangenomen, betekent dit dat inlichtingen- en veiligheidsdiensten meer mogelijkheden krijgen om communicatie tussen burgers te onderscheppen.