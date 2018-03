Er is één partij in Brabant met een absolute meerderheid: 'Geen Noord-Koreaanse toestanden'

Er is er maar een de baas in Reusel-de Mierden.

REUSEL-DE MIERDEN - De verkiezingen zijn voorbij. En iedere Brabander weet wat dat betekent: het eeuwige polderen kan beginnen. Verkiezingsbeloften worden omgebogen, kromgeluld en weer rechtgepraat. Maar niet in Reusel-de Mierden, want daar behaalde één partij namelijk een absolute meerderheid met 51 procent van de stemmen. Het is de enige partij in Brabant die geen coalitie hoeft aan te gaan. Die partij heet Samenwerking.

"Ik vind het nog steeds ongelofelijk", zegt lijsttrekker Bert van Laarhoven de ochtend na de verpletterende winst. "We zaten met zijn allen te kijken en vielen van de ene verbazing in de ander." Uiteindelijk veroverde zijn partij acht van de vijftien te verdelen zetels. Nummer twee CDA kreeg drie zetels.

Ondanks de absolute meerderheid gaat Van Laarhoven niet alleen heersen, zo bezweert hij. "We willen hier geen Noord-Koreaanse toestanden. Dat moeten we niet doen. Reusel-de Mierde is rijp voor een brede coalitie."

Absolute winst

Populair was hij al, want tijdens de vorige verkiezingen won zijn partij zes zetels. Maar een verklaring voor deze absolute winst heeft Van Laarhoven niet. Wel weet hij dat er donderdag alweer overleg is om te bespreken hoe nu verder te gaan. Want de enige partij in de provincie die het van de kiezer helemaal alleen mag opknappen, heeft nu eenmaal besloten dat er samengewerkt moet worden.