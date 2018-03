Opkomst Helmond bij verkiezingen laagste van Nederland: 'Vreselijk en een belangrijk signaal'

HELMOND - De opkomst in Helmond woensdag bij de gemeenteraadsverkiezingen is het laagst van heel Nederland. 42,1 procent van de kiesgerechtigden bracht in Helmond zijn stem uit. Dat is ver onder het landelijk gemiddeld van 55 procent. "Vreselijk. En een belangrijk signaal", noemt wethouder Paul Smeulders van GroenLinks in Helmond het. Toch de winnaar van de verkiezingen in de stad.





"Dit moet iedereen in de Helmondse politiek zich aantrekken", zegt de wethouder donderdagochtend in een reactie op Omroep Brabant radio.

LEES OOK: GroenLinks wint fors in Helmond en Eindhoven: ‘Helemaal overdonderd’

Dat kiezers in Helmond niet happig zijn om te stemmen, is niet nieuw. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 was het opkomstpercentage in de stad 44,8 procent. Tegenover een landelijk gemiddelde van 53,8 procent.

En dat moest dit jaar anders, zo gaf burgemeester Elly Blanksma-van den Heuvel voor de verkiezingen aan. "Iedereen moet ervan doordrongen worden: stemmen is een feest. Want uiteindelijk bepaalt de inwoner van Helmond hoe de toekomst van Helmond eruit gaat zien", zei ze.

Speciale campagne

In de stad werd zelfs een hele campagne opgetuigd om Helmonders ervan te overtuigen toch vooral te gaan stemmen. Met een grote klok op de Markt werd afgeteld naar de dag van de verkiezingen en bijvoorbeeld kickbokser Nieky Holszken werd ingezet. Alles om de Helmonder te wijzen op zijn democratische recht.

Een campagne die volgens wethouder Smeulders 'weinig tot geen effect heeft gehad'. Volgens hem moeten politici in de stad op een andere manier gaan 'communiceren met inwoners'. "En duidelijk maken dat het belangrijk is wat de gemeente doet."