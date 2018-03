Het begin van de zomertijd krijgt een lenteachtig tintje

Woensdag kregen we al een voorproefje van het mooie weer, ook in Budel (Foto: Ben Saanen).

EINDHOVEN - De zomertijd gaat komend weekend weer in. Zaterdagnacht gaat de klok om twee uur een uurtje vooruit. Het blijft 's avonds langer licht en in de ochtend een uur langer donker.

Zomer- en wintertijd, waarom doen we dat ook alweer? Dit is ooit bedacht om het energieverbruik te verminderen. Met de zomertijd is de periode dat het 's ochtends licht is terwijl je nog slaapt, korter. In de avond is het langer licht, waardoor je minder snel lampen hoeft aan te doen. Het twee keer per jaar verzetten van de klok is echter al jarenlang een discussiepunt.

Dubbele cijfers

Discussiepunt of niet, de zomertijd gaat in en het is lente. Krijgen we dan ook, eindelijk, te maken met een weerbeeld dat daar bij past? Gedeeltelijk. Bang voor die Russische beer hoeven we voorlopig niet te zijn.

Als de klok een uurtje vooruit gaat, zit de temperatuur in Brabant ‘dik in de plus’. “En overdag halen we zelfs de dubbele cijfers”, aldus Jordi Bloem van MeteoGroup. Zaterdag voelt volgens de weerman al een beetje lenteachtig aan. Er staat weinig wind, ‘maar het wil nog niet zo met de zon’.

Daar komt zondag verandering in. De zon laat zich veel meer zien en de temperatuur doet er nog een klein schepje bovenop. Waar het zaterdag 11 graden wordt, stijgt het kwik een dag later naar 12 graden. “Zondag wordt echt de beste dag van het weekend.”

Genieten

En daarna? Dan lijkt de kans op regen weer toe te nemen. Laten we daarom maar extra genieten van die eerste dag met de zomertijd.