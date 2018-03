Politie achtervolgt truck, verdachte met hulp warmtebeelden en politiehelikopter gepakt

HOOGERHEIDE - De politie heeft woensdagavond een vrachtwagenchauffeur en zijn bijrijder achtervolgd op de A4. In de truck zat een Albanees die wordt verdacht van betrokkenheid bij ladingdiefstal. De achtervolging eindigde bij Hoogerheide. De chauffeur nam de afrit, raakte daar een paaltje en kwam tot stilstand in de berm. Vervolgens verlieten de twee inzittenden de auto en vluchtten in een aangrenzend bosperceel.

Medewerkers van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid zagen rond middernacht op de A4 een vrachtwagen met een Frans kenteken rijden. Omdat het kenteken in de politiesystemen in verband werd gebracht met ladingdiefstal uit vrachtwagens,  gaven de agenten de bestuurder van de vrachtwagen een stopteken. Hieraan werd echter geen gevolg gegeven.

Warmtebeelden

Met hulp van de politiehelikopter, speurhonden en medewerkers van de Eenheid Zeeland-West-Brabant werd een zoekactie gestart in de bussen. Door gebruik van een warmtebeeldcamera lukte het de bemanning van de politiehelikopter de Albanees te lokaliseren. In de bossage bij een woning aan de Steenstraat in Hoogerheide werd de 27-jarige verdachte om 00.45 uur aangehouden. De tweede inzittende van de vrachtwagen is nog spoorloos.

De Landelijke Eenheid onderzoekt de zaak.