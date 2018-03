Grave wil Grave blijven, inwoners kiezen voor zelfstandigheid

GRAVE - In Grave konden inwoners niet twee, maar drie stembiljetten invullen. Naast de gemeenteraadsverkiezingen en het referendum over de Wiv, konden inwoners in een opiniepeiling aangegeven of ze willen dat Grave zelfstandig blijft of niet. De meesten kozen voor zelfstandigheid.

42,3 procent van de mensen gaf dit aan. 33,3 procent is voor een gemeente Cuijk-Grave-Mill & St Hubert. 22,9 procent is voor één grote gemeente Land van Cuijk (Boxmeer, Cuijk, Grave, Mil & St. Hubert en St. Anthonis).

Aanvankelijk zou de opiniepeiling een referendum zijn, maar dat werd toch als te zwaar gezien. Toch hebben meerdere partijen toegezegd dat ze de opiniepeiling zwaar laten meewegen in het debat over dit onderwerp.