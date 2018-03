Met zes liter water op je rug wandelen voor het goede doel: deze helden doen het

ROOSENDAAL - Zes kilometer wandelen met zes liter water op je rug, dat deden 320 basisschoolleerlingen in Roosendaal. Op Wereldwaterdag zetten zij zich in met een sponsorloop, zodat ook kinderen in Ethiopië schoon water krijgen. Door de wandeling ervoeren zij wat de Ethiopische kinderen dagelijks moeten doen voor hun water.

Vol energie startten de kinderen van groep 7 en 8 van de Jeroen Boschschool, de Lavoor en de Heiberg aan de wandeltocht. Na een stevige warming-up hingen ze de rugzak om en vertrokken. Al snel ervoeren ze dat zo'n wandeling niet niets is, en bij sommige kinderen sloeg de vermoeidheid dan ook sneller toe dan verwacht: "Ik ben blij dat ik niet in Ethiopië woon en met zoveel water moet lopen", "Daar is het weer gelukkig wel lekkerder" vulde een ander aan. Echte bikkels, want ondanks de stromende regen liepen ze gewoon door.

Leerzaam

Voorafgaand aan de sportieve prestatie die de kinderen vandaag leverden, kregen ze al lessen over water. Zo leerden ze het belang van veilig water en dat je zonder schoon water makkelijker ziek kan worden. Ze hadden geen idee dat we gemiddeld 120 liter per persoon per dag aan water verbruiken! De Rotary Club Roosendaal verzorgde die lessen en begeleidde ook de kinderen onderweg.

Sponsoren

De afgelopen weken hebben de leerlingen bij familie en bekenden zoveel mogelijk geld ingezameld voor Amref Flying Doctors. De Roosendaalse basisscholieren haalden samen een bedrag op van €9759,45! Met dat geld kan de organisatie zorgen dat in Ethiopië waterverdeelpunten gemaakt kunnen worden voor schoon drinkwater. Daarnaast kunnen toiletten en douches gebouwd worden, voor een vooruitgang in hygiëne. De lokale bevolking moet een klein bedrag betalen om van die voorzieningen gebruik te maken, zodat ze onderhouden kunnen blijven worden. Amref leert de mensen in Afrika ook om goed om te gaan met hygiëne.