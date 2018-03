Dit verdienen raadsleden, wethouders en de burgemeester in jouw gemeente [KAARTJE]

EINDHOVEN - Nu de gemeenteraadsverkiezingen achter de rug zijn kan het formeren gaan beginnen. Dat resulteert straks in iedere gemeente in een nieuwe gemeenteraad met verse raadsleden en wethouders. Maar wat verdienen zij eigenlijk?

De hoogte van de vergoeding voor een raadslid hangt af van het aantal inwoners van de gemeente waarvoor hij of zij werkt. In Baarle-Nassau, de kleinste gemeente van Brabant, verdient een raadslid om precies te zijn 250,82 euro per maand.

Verschil

Het contrast met de vier grootste gemeentes van onze provincie is groot. Raadsleden in Tilburg, Eindhoven, Breda en Den Bosch krijgen maandelijks 1932,14 euro. In steden als Helmond, Roosendaal, Bergen op Zoom en Oss ontvangen raadsleden 1460,84 euro per maand. De hoogte van de vergoeding is in de wet vastgelegd en wordt ieder jaar opnieuw bepaald.

LEES OOK: Alle uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen in Brabant

Wethouders verdienen meer dan raadsleden. Dat is logisch omdat je als wethouder fulltime in functie bent en als raadslid niet. In Baarle-Nassau verdient een wethouder 4669,57 euro per maand. In een grote stad als Breda staat het maandelijks te ontvangen bedrag op 8774,65 euro.

Burgemeester

Het salaris van de burgemeesters van de vier grote steden is meer dan tienduizend euro per maand. Ter vergelijking: in de gemeente Boekel is dit dik zesduizend euro.

In deze kaart staat hoeveel raadsleden, wethouders en burgemeesters in Brabant per maand verdienen.