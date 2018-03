Navigatiesysteem Syriëgangster Lieke S. gevonden in Bulgarije, OM onderzoekt bewijs

DEN BOSCH - Het navigatiesysteem dat vermeend jihadganger Lieke S. uit Helmond gebruikte tijdens haar reis naar Turkije is onverwachts gevonden. Dat kwam aan het licht tijdens de behandeling van haar strafzaak in Den Bosch.

Dat navigatiesysteem moet onderzocht worden, omdat daarmee mogelijk bewezen kan worden of ze wel of niet in Syrië is geweest. Zelf zegt Lieke S. van niet. De vrouw werd in 2016 bij de grens tussen Turkije en Syrië aangehouden.

Later werd ze, eenmaal op de terreurlijst en op de terugweg naar huis, opgepakt bij de grens van Turkije en Bulgarije. De vrouw heeft een tijd in voorarrest gezeten maar is sinds augustus vrij in afwachting van haar zaak.

'Ik blaas mezelf niet op'

Lieke S. wilde tijdens de zitting een verklaring afleggen omdat ze vindt dat het beeld dat over haar bestaat - dat ze terroriste zou zijn - niet klopt. Volgens haar mag ze haar kind niet zien van haar ex omdat ouders op de school van haar kind bang zijn dat ze zich op het schoolplein zal opblazen. Volgens het ANP heeft ze gezegd dat ze dat niet zal doen.

Lieke S., die haarzelf inmiddels Hayat S. noemt, heeft intussen versneld drie boeken geschreven.Ze benadrukte echter dat ze geweld niet goedkeurt, door wie dan ook. Ze zou alleen op een spirituele reis zijn geweest. Ze bekeerde zich in de zomer van 2016 tot de islam. Ze heeft altijd ontkend dat ze zich wilde aansluiten bij IS.

De zaak wordt 5 juli inhoudelijk behandeld.