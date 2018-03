Rechter buigt zich maandag over bedrijfsongeval Tilburg, twee bedrijven en man verdacht van schuld

TILBURG - De rechtbank in Den Bosch buigt zich maandag over een dodelijk bedrijfsongeluk in Tilburg, zo bevestigt advocaat Arnold Nunnikhoven. Tijdens werkzaamheden onder een rioleringspijp bij een transportbedrijf op industrieterrein Vossenberg kwam op 14 juni 2016 een man uit Gorinchem om het leven.

Het Openbaar Ministerie verdenkt één man en twee bedrijven van dood door schuld. Het gaat om een man uit Herwijnen, het bedrijf Sawa uit deze Gelderse plaats en Vermeer Vastgoed in Dongen.

Het ging volgens de politie mis tijdens het graven van een sleuf voor de rioleringspijp. De sleuf zakte in, waardoor de man klem kwam te zitten tussen de pijp en het zand. Het 25-jarige slachtoffer werd bedolven onder een massa zand, hij overleed ter plaatse.