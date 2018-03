Zijspancrosser Etienne Bax begint 'met oude liefde' in Oss aan nieuw WK-seizoen

BERGEIJK - Als titelverdediger begint zijspancrosser Etienne Bax uit Bergeijk zondag aan een nieuw WK-seizoen. De Grand Prix van Oss is de eerste van veertien WK-wedstrijden waarin Bax zijn titel wil gaan prolongeren. Met Kaspars Stupelis als nieuwe bakkenist.

Want na een jaar met zijn broer Robbie en het afgelopen jaar met Nicolas Musset in de bak is Bax dit jaar weer in zee gegaan met Stupelis. De bakkenist waarmee hij in 2015 ook alĀ wereldkampioen werd.



Bax: "Ik ben terug bij mijn oude liefde, om het zo maar te zeggen. Ik heb al van 2012 tot 2015 met hem gereden. Ik ben er de afgelopen twee jaar achter gekomen dat wij gewoon bij elkaar horen. Kaspars is voor mij de ideale bakkenist en ik ben heel erg blij dat ik dit seizoen weer met hem kan rijden."



Nieuwe wereldtitel?

De motor is dit jaar goed, de voorbereiding op het nieuwe seizoen was perfect en en 'superduo' is weer bijeen. Dus kunnen we op titelprolongatie van Bax rekenen?



"Veel mensen doen dat en dat geeft ons wel extra druk. Ik weet het niet. We hebben goed getraind en zijn erg gemotiveerd, maar we kunnen niet meer doen dan ons best. Ik weet niet of dat voor dit weekend al genoeg is, maar we voelen ons hier op dit circuit wel thuis."



Grand Prix van Oss

De start van het wereldkampioenschap zijspancross is dus zondag bij de Grand Prix van Oss op circuit De Witte Ruysheuvel. Ook voor een ervaren crosser als Bax is zo'n eerste wedstrijd spannend.



"Het is de eerste echte wedstrijd en dan is het interessant om te zien hoe sterk de concurrentie is en hoe wij ons houden. Iedereen begint weer met nul puntenĀ en is zo'n eerste wedstrijd extra gebrand om te presteren. Dus het gaat weer spannend worden."