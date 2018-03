Lijst Smolders stelt formateur Tilburg aan, is er een coalitie met LST mogelijk?

TILBURG - Met tien zetels is de Lijst Smolders de grote winnaar in Tilburg. Reden om de kar te trekken bij coalitieonderhandelingen. De politieke partij heeft de Tilburgse hoogleraar Philip Eijlander (oud-rector van de universiteit) gevraagd om als onpartijdig verkenner te polsen welke coalitie mogelijk is.

Vanaf dinsdag spreekt Eijlander met alle gekozen lijsttrekkers over hun wensen met betrekking tot mogelijke coalities. Smolders vertelt: "Ik heb hem twee weken geleden benaderd. Het is gebruikelijk dat de grootste partij de formateur levert en we hielden toen al serieus rekening met een overwinning."

Die overwinning was echter nog mooier dan verwacht. "Dit is echt historisch. Het is de allereerste keer dat in Tilburg een lokale partij de grootste is geworden."