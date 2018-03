Zwarte dag voor sommige partijen, één stem te weinig

BREDA - Maanden waren ze vol hoop. Zouden ze bij de gemeenteraadsverkiezingen evenveel of zelfs meer zetels halen dan vier jaar geleden? Verschillende politieke partijen beleefden woensdag echter een zwarte dag. Ze werden geheel of deels weggevaagd. De emoties op de day after variëren, van woest op de concurrent tot 'teleurgesteld, maar realistisch'.

De landelijke partijen grepen de macht in Breda. De VVD met lijstduwer Klaas Dijkhoff werd in één klap de grootste partij van de stad: 11 zetels, drie meer dan voorheen. Ook het CDA scoorde goed. De diverse lokale partijen zoals ‘Volmondig JA’ en ‘BOB’ kregen klappen en komen niet in de raad.

Mogelijke fusie lokale partijen Breda

Lijsttrekker Cees van der Horst van BOB sluit een fusie van de diverse lokale Bredase partijen niet uit.

“Als je je rekenmachine erbij pakt en gaat rekenen, kom je tot de conclusie dat de lokale partijen die de drempel nu niet gehaald hebben, samen wel 8000 stemmen hebben gehaald. Dat is goed voor vier zetels, in theorie. Vooraf hebben de lokale partijen ook contact gehad. Jongens willen jullie samenwerken. Dat is niet gebeurd, iedereen zat nog op een troon. De verkiezingsavond heeft bij alle partijen voor een gevoel van realiteit gezorgd. Alleen Breda ’97 heeft nog een zetel. ”

Dat de lokale partijen zijn weggevaagd, is volgens Van der Horst niet alleen voor de partijen slecht, maar ook voor Breda als stad. De landelijke partijen zouden met name vanwege hun mankracht en geld de aandacht van de kiezer getrokken hebben.

“Tot donderdag hoopten wij op een tot vier zetels, vrijdag is dat met één zetel naar beneden bijgesteld. Als je kijkt welk budget partijen als VVD hebben, dat is enorm. 50PLUS werd voor 10.000 euro gesponsord, wij moeten het van creativiteit hebben. Kiezers hebben zich laten verleiden door beloftes.”

De lijsttrekker wil ook de hand in eigen boezem steken. “Je kunt iedereen de schuld geven, maar uiteindelijk was ons profiel blijkbaar niet duidelijk genoeg voor de stemmer.”

Troostsessie

BOB komt donderdagavond om 17.30 uur bij elkaar om ‘elkaar te troosten’ en te bespreken hoe het verder moet.

“Ik krijg heel veel steunbetuigingen, mensen die vragen of we wel verder gaan. Wat mij betreft wel, maar het hangt ook van de andere leden af. Ook als je niet in de raad zit, kun je genoeg voor de burgers doen. Denk aan burgersessies. Door je dossierkennis kun je mensen makkelijk de weg helpen. Verder wil ik columns gaan schrijven. Er zijn veel zaken in Breda die niet kloppen, bijvoorbeeld de manier van aanbesteden. Dat wordt met de mantel der liefde bedenkt, dat wil ik ook zonder raadszetel hard aanpakken,” meent Van der Horst.

Het is nu nog te vroeg om over samenwerking te praten, eerst moeten de getroffenen hun wonden likken. “Over een maandje is de tijd waarschijnlijk wel rijp. We moeten dan wel goede afspraken maken. Zo zijn wij voor het legaliseren van coffeeshops en een andere lokale partij is tegen.”

Een stem te weinig

Ton Schijvenaars van de Nieuwe Democraten in Roosendaal is misschien wel de grootste pechvogel van de verkiezingen. De politicus die al twaalf jaar in de raad zit, haalde 307 stemmen. Dat was er echter één minder dan partijgenoot Selda Bozkurt, de nummer vijftien op de lijst. “Het is wel heel bijzonder dat het maar één stem scheelt. Het bewijst weer eens dat bij verkiezingen letterlijk iedere stem telt,” zegt Schijvenaars.

ie ene stem, betekent wel dat hij de raad moet verlaten. “Sommige raadsleden zouden misschien om een hertelling vragen. Maar ik gun het Selda van harte, ze is heel blij. Zonder haar stemmen hadden we ook geen zetel gehaald, zonder de mijne trouwens ook niet.”

Nieuwe Democraten moet één zetel inleveren en gaat van tweemansfractie naar eenmansfractie. Jammer, aldus de voormalig fractieleider.

“Gisteren hebben we met alle kandidaten korte gesprekken gehad. Het is teleurstellend, maar de trots overheerst. De afgelopen jaren hebben we naar eer en geweten ons werk gedaan. En we hebben een hele fatsoenlijke campagne gevoerd, zonder te schreeuwen of valse beloftes te doen, Ons eerlijke verhaal heeft de kiezers niet kunnen overtuigen. We hebben niet genoeg stemmen en dan is het in een democratie simpel.”

Laffe aanval

In Eindhoven verloor Ouderenappel drie zetels. Dat tot woede van lijsttrekker Drë Rennenberg, die al jaren in de raad zit. Hij wijt het verlies aan een ‘laffe aanval’ van concurrent 50PLUS.

“Wij hebben hen destijds geholpen in Gedeputeerde Staten te komen. We hadden de afspraak dat ze niet mee zouden doen aan de gemeenteraadsverkiezingen, na de zomer maakten ze ineens een draai. Henk Krol was vier jaar geleden bij ons lijsttrekker en nu bij hun. Ja, daar ben ik enorm boos over. We zouden niet in elkaars vaarwater gaan zitten, wij zitten al 24 jaar in de raad. 50Plus wint zieltjes over de rug van anderen.”

De voormalige raadsnestor verwacht over vier jaar weer meer zetels te veroveren. “Zelfs de concurrentie vindt het jammer dat we maar twee zetels hebben, ik worstel en kom weer boven.” De komende raadsperiode hoeft 50Plus geen samenwerking te verwachten. “Goede voorstellen die van belang zijn voor onze doelgroep, zullen we druppelsgewijs ondersteunen. Maar we zullen geen verbond sluiten of samen voorstellen indienen.”

Ruud van Acquoij, lijsttrekker van 50PLUS Eindhoven, kan pas vrijdag reageren op de beweringen van Ouderenappel.