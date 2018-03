Ronald Koeman kiest Bredanaar Virgil van Dijk als nieuwe aanvoerder Nederlands elftal

Virgil van Dijk staat de pers te woord in Zeist (foto: VI Images).

ZEIST - Bondscoach Ronald Koeman heeft Virgil van Dijk aangewezen als aanvoerder van het Nederlands elftal. De Bredase verdediger is 'hartstikke blij' en noemt het een hele eer om de aanvoerdersband te mogen dragen voor zijn land.

“In vele opzichten is dit voor iedereen een nieuwe start”, zegt Koeman op de persconferentie in aanloop naar de vriendschappelijke interland tegen Engeland. “Ik vond dat ik daarin ook het aanvoerderschap moest veranderen.”

Koeman wees Van Dijk aan als eerste aanvoerder. “Het is voor hem een mooie stap. Hij krijgt nog meer verantwoordelijkheid. Ik vind dat hij daar ook aan toe is. Hij heeft er de leeftijd voor. Hij speelt bij een grote club. Hij mag het nu laten zien.” Met Georginio Wijnaldum, Kevin Strootman en Daley Blind heeft Koeman drie spelers die hij ziet als tweede aanvoerders.





'Hartstikke blij'

Van Dijk is blij met zijn aanstelling als aanvoerder. “Dit is geweldig nieuws natuurlijk. Voor mij persoonlijk, voor mijn familie. Ik ben er hartstikke blij mee. Het is een hele eer om aanvoerder te zijn van jouw land."

Koeman en Van Dijk hebben sowieso een bijzondere band. “Iedereen weet dat hij mij een kans heeft gegeven bij Southampton. Ik ben dankbaar voor wat hij tot nu betekent in mijn carrière. Ik hoop dat ik zelf zo door kan gaan en beter kan blijven worden.”

Derde Brabantse aanvoerder

Van Dijk is de derde vaste aanvoerder die uit Brabant komt. Eerder waren Kees Rijvers en Daan Schrijvers al een periode eerste aanvoerder van Oranje. Net als Van Dijk komen Rijvers en Schrijvers uit Breda.