Met geld strooien of je huis verloten? Zetels win je er niet mee

SON - Johan Vlemmix zou zijn huis verloten onder Eindhovense kiezers bij meer dan tien zetels. Ralph Posset strooide met geld om de harten te winnen van de Bossche kiezers. En de partij 'Voor Tilburg' wilde kiezers lokken met een reis naar Washington. De Brabantse stunts voor de gemeenteraadsverkiezingen hebben één ding gemeen: ze hadden niet of nauwelijks resultaat.

Johan Vlemmix is een rasoptimist. Maar een dag na de onfortuinlijke verkiezingsnacht heeft de lijsttrekker van de Eindhovense Partij voor de Toekomst toch een gemengd gevoel, geeft hij toe: "Ik had beloofd mijn huis te gaan verloten bij tien zetels. Maar de enige zetels die ik heb overgehouden, is die in mijn eigen huis."



LEES OOK: Johan Vlemmix wil zijn miljoenenvilla verloten onder Eindhovense kiezers



Kunstproject

Kunstenaar Ralph Posset probeerde het met de partij Buitengewoon Ongewoon en haalde in Den Bosch hetzelfde resultaat: nul zetels. Maar toch klinkt bij hem geen enkele wanklank: "Ik heb het als een kunstproject aangepakt. En ik heb Radio 1, Radio 2, Powned en Pauw gehaald. Je kunt het zo gek niet bedenken. Voor mij was het een mooi avontuur met een prima resultaat."



Een zetel halen? Dat was voor Posset niet het belangrijkst. De weg ernaar toe, daar ging het om. Hij wilde zich als columnist en kunstenaar op de kaart zetten.



Oranje hoedjes

Voor Vlemmix ligt dit anders. Hij wilde heel graag de Eindhovense gemeenteraad in en hij rekende op een zetel: "Ik had kunnen laten zien dat ik méér kan dan met oranje hoedjes lopen. Ik wilde me ook echt voor de stad gaan inzetten. Ik heb innovatieve ideeën. Over de zorg, gelegaliseerde wietteelt. En ik wil van het Evoluon een commercieel museum maken."





Posset ging voor alles of niks, zegt hij terugblikkend. Hij reeg stunts aaneen. Hing Den Bosch vol met posters met 'Stemmen kut!', vouwde vliegtuigjes van flyers en plakte er briefjes van vijf euro aan. En die strooide hij uit over de Bossche Markt. "Hoe ver kun je gaan als politicus?" vraagt hij zich nu af. "Dat had ik graag ondervonden. Maar politicus-zijn is voor mij geen doel op zich."LEES OOK: Lijsttrekker strooit met gratis geld in Den Bosch En nu? "Ik heb gezegd: als het niet lukt, stop ik ermee. Maar er zijn tientallen mensen die zeggen: hoe gaan we hier een beweging van maken, hoe gaan we dit verder uitbouwen? Het kan zo maar zijn dat we dit doortrekken naar een volgende verkiezing."Vlemmix gaat het sowieso over vier jaar weer proberen. "Vier jaar geleden was het op een heel ludieke manier, dat werkte niet helemaal. Nu is het al iets serieuzer en ging het een stuk beter: hebben we veel meer stemmen gehaald. De volgende keer ga ik het echt serieus aanpakken. Ik denk dat het anders ook niet werkt."