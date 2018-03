Met treingoeroes Bert en Sylvia naar opening opgeknapt station in Eindhoven: 'Het zit in je hart'

EINDHOVEN - De restauratie van het station kostte 70 miljoen euro en duurde vijf jaar. Donderdag werd hij feestelijk geopend. Dat gebeurde onder toeziend oog van minister Van Veldhoven. Zij prees het feit dat de verbouwing binnen de tijd en ook nog eens binnen het budget is gebleven.

Het was een speciale dag voor Bert van den Hoogen en zijn vrouw Sylvia. Hij was stationsassistent, rangeerder, conducteur, teamleider. Bert van den Hoogen werkte 36 jaar voor NS. Veel van die tijd bracht hij door op station Eindhoven. Ook zijn vrouw Sylvia werkte 25 jaar op het station. het voelt als een tweede thuis. Met veel spanning keken ze uit naar deze dag; de dag dat het nieuwe station in Eindhoven feestelijk wordt geopend.

We lopen met het echtpaar door de stationshal. Vooral Bert weet veel te vertellen. "De oude stationshal waar we nu staan was vroeger groot genoeg. Maar naarmate de jaren verstreken werd hij steeds kleiner in vergelijking met het aantal passagiers. Ik vind het mooi dat ze de oude mozaïek die ooit verloren gegaan is hebben heropgebouwd."

Familie

"Berts vader werkte al bij NS, hij knipte kaartjes. Wij zijn er gaan werken en nu werken ook onze zoon en schoonzoon bij het bedrijf. We zijn een echte spoorfamilie," vertelt Sylvia.

"NS zit in je hart." Officieel is ze al een jaar met pensioen. Daar blijkt alleen weinig van als ze op stations is. "Als ik op een station ben en ik zie mensen zoekend om zich heen kijken, kan ik het niet laten. Dan loop ik op ze af en vraag of ik ze kan helpen."

Mooi

Bert: "Ik vind het heel mooi geworden. De openheid, de sfeer, de veiligheid het is echt heel mooi. Eigenlijk mis ik niets." "Wat ik zo mooi vind, " valt Sylvia hem bij, "is dat veel oude elementen zijn behouden. De glas in lood ramen, de omloop hierboven, het gedicht van Mondriaan."

Volgens het echtpaar kan het nieuwe station er weer een eeuw tegenaan.