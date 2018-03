Sinterklaas kwam 18 jaar geleden voor het laatst naar Brabant, waar kan hij dit jaar terecht?

EINDHOVEN - Het sinterklaasfeest lijkt nog ver weg, maar toch lijkt het erop dat een belangrijke traditie dit jaar verdwijnt. Gemeenten staan namelijk niet meer te springen om de intocht van Sinterklaas te organiseren. De NTR heeft daarom een brandbrief naar burgemeesters gestuurd om ze over te halen om de organisatie op zich te nemen, meldt RTL Nieuws.

De intocht komt al 66 jaar op de Nederlandse televisie. De NTR zendt het kinderfeest elk jaar uit en doet samen met de jaarlijks wisselende gemeente de organisatie.

Geen animo

In de brief van NTR staat dat er tot vorig jaar altijd wel een of meer gemeenten waren die zich bij de meldden voor de intocht. Dit jaar was er geen animo.

De Sint kwam pas vier keer naar Brabant voor de officiële intocht op televisie. In 1972 kwam hij naar Willemstad, in 1985 was de Sint in Heusden, in 1993 naar Ravenstein en de laatste keer is alweer achttien jaar geleden: In 2000 deed hij Woudrichem aan.

Of een Brabantse gemeente zich na het lezen van de brief heeft bedacht, is nog even afwachten. De datum voor de intocht staat wel al vast: zaterdag 17 november 2018. Als hij nog doorgaat dus...